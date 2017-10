Recherche scientifique : Mémorandum d’entente entre la Tunisie et la Finlande

Un mémorandum d’entente a été signé entre l’Institut supérieur d’Informatique et de multimédia de Sfax, la Technopôle de Sfax et le Groupe Loukil, du côté tunisien, et le parc scientifique de Turku, l’Université des sciences de Turku et l’initiative euro-méditerranéenne pour le développement (ONG) du côté finlandais.

C’était au cours d’une entrevue entre le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, et son homologue finlandais, Timo Soini, en visite officielle en Tunisie du 18 au 20 avril.

Il s’agit, a expliqué Khemaies Jhinaoui, d’un programme de partenariat public-privé qui illustre les orientations futures de l’économie tunisienne et qui ne manquera pas de promouvoir la recherche scientifique tout en favorisant la création de projets générateurs d’emplois.

Khemaies Jhinaoui a, par ailleurs, indiqué avoir évoqué avec son homologue finlandais des questions d’ordre politique, notamment la situation dans la région et plus particulièrement la crise en Libye.

Il a invité le chef de la diplomatie finlandaise à examiner ensemble les moyens susceptibles de booster le processus de règlement politique et pacifique de la crise libyenne.

“La Tunisie qui a déjà engagé son processus de transition démocratique se trouve en première ligne dans le combat contre le terrorisme et elle peut compter sur le soutien de la Finlande et de l’Europe”, a affirmé, de son côté, Timo Soini.

La migration clandestine était à l’ordre du jour de la rencontre. A ce propos, le ministre finlandais s’est prononcé en faveur de la mise en place d’une charte entre les différents pays concernés.