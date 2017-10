Bourse de Tunis : Unimed, chiffres d’affaires en hausse de 11% (1er trimestre 2017)

La Société UNIMED publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2017.

– Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2017 a connu une hausse de près de 11% par rapport à celui du premier trimestre 2016 en passant de 14.814 KDT à 16.406 KDT. Ceci provient aussi bien de la hausse du chiffre d’affaires local de 1.240 KDT et du chiffre d’affaires à l’export de 352 KDT.

Notons qu’en Avril 2017, l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé Française) a renouvelé le certificat de bonnes pratiques de fabrication européen pour deux blocs de production et a accordé un nouveau certificat pour un troisième bloc. Ceci renforcera la présence d’UNIMED sur le marché européen et contribuera à consolider ses ventes à l’export.

– La production en unités (ampoules, flacons, seringues, poches) au cours du premier trimestre de 2017 a connu également une tendance haussière, soit une augmentation de 5% par rapport à la même période de 2016.

– Les investissements (incorporels &corporels) ont atteint, à la clôture du premier trimestre 2017, 2.202 KDT composé essentiellement d’une avance sur une nouvelle ligne de production pour 2.017 KDT, de 97 KDT de frais d’enregistrement de brevets à l’étranger et de 40 KDT des frais d’installation du système de tri-génération d’énergie.

Par ailleurs, UNIMED a déposé en 2016, son 5ème plan de mise à niveau auprès du ministère de l’industrie et du commerce pour une enveloppe totale des investissements s’élevant à 73 MDT répartie entre plusieurs nouvelles unités de production. UNIMED a reçu en janvier 2017, la décision d’octroi d’une prime concordante de 8,5 MDT.

– La valeur de l’endettement à Long Terme au 31 mars 2017 s’élève à 569 KDT contre 3.169 KDT au 31 mars 2015, soit une baisse de 82%. Ceci s’explique par le remboursement au fur et à mesure de l’emprunt bancaire (1.991 KDT par an) ainsi que les emprunts leasing relatifs au matériel de transport. L’endettement à Court Terme a gardé quant à lui un niveau similaire à celui du 31/03/2016, soit de l’ordre de 2,3 MDT.

– L’effectif total de la société au 31/03/2017 est de 673 employés.