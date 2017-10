Infrastructures : Le FADES accorde un prêt de 148 MDT à la Tunisie pour la construction de ponts

Le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) a octroyé un prêt de 148 millions de dinars (MDT) à la Tunisie pour la construction de 32 ponts dans 21 gouvernorats. Le taux d’intérêt du prêt, qui a été signé mardi 18 avril 2017 à Rabat, par le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Mohamed Fadhel Abdelkefi, et par le président directeur général du fonds, Abdellatif Youssef Al Hamad, s’élève à 2,5%.

Le prêt sera remboursé sur une période de 30 ans, et la Tunisie entamera ledit remboursement après un délai de 5 ans de grâce, selon un communiqué du ministère du Développement.

Cet emprunt servira à améliorer les services du transport terrestre ainsi que l’infrastructure dans les gouvernorats concernés par le prêt.

Abdelkefi qui participe actuellement aux réunions annuelles communes des instances financières arabes à Rabat (MAROC), a indiqué que ce projet s’inscrit dans le cadre du souci du gouvernement de moderniser l’infrastructure routière dans les différents gouvernorats du pays, de manière à y fluidifier la circulation routière et leur conférer une plus grande dynamique économique.

De son côté, Abdellatif Youssef Al Hamad a réitéré l’engagement du fonds en faveur de la Tunisie et son accompagnement dans la réalisation de projets de développement dans les secteurs prioritaires afin de réaliser le progrès escompté au plan économique et social, a indiqué la même source.