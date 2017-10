Entretien Caïd Essebsi-Chahed sur les préparatifs du mois de Ramadan et de la saison estivale

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a examiné, lundi 17 avril, avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed, les préparatifs du mois saint de Ramadan et les dispositions prises par le gouvernement en prévision de la saison estivale.

Selon Chahed, la rencontre a également permis de dresser un état des lieux de la situation générale dans le pays au double plan sécuritaire et social et de passer en revue l’état d’avancement du programme des grandes réformes engagé par la Tunisie dans les domaines d’administration, de la fonction publique et de la fiscalité.

“Ce programme a eu un écho des plus favorables auprès de la délégation du Fonds monétaire international (FMI) qui avait visité récemment la Tunisie”, a déclaré le chef du gouvernement à l’issue de son entrevue avec le président de la République.

Selon un communiqué de la présidence de la République, Chahed a également dit avoir présenté au chef de l’Etat le programme d’action du gouvernement pour la période à venir et les visites de terrain programmées dans nombre de gouvernorats du pays.