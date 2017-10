Service : Le client mystère fait son apparition à mg

Le Groupe Magasin Général a dernièrement organisé une journée-rencontre entre les membres de la Direction générale et ses 44 clients-mystères venus de toutes les régions de la Tunisie, afin de procéder à une réelle et originale évaluation des prestations fournies dans les différents points de la chaîne commerciale.

En optant pour des concepts efficaces, mg a adopté cette formule du client mystère qui, passant pour un client ordinaire, fait office d’enquêteur et inspecteur anonyme avant de fournir ses remarques, ses propositions et ses conclusions.

Cette manifestation couronne une collaboration de 3 ans entre mg et ses clients mystères qui ont témoigné, à travers leurs rapports périodiques, d’un grand attachement à leur enseigne et d’une grande maturité dans l’évaluation de leurs magasins respectifs.

C’est dans cet esprit que les deux parties ont procédé, ensemble et dans une ambiance conviviale et franche, à un échange de notes et d’appréciations sur les prestations et les services fournis par le personnel commercial et administratif de mg, l’objectif étant d’apporter les correctifs nécessaires en cas de besoin et d’assurer des opérations de lifting là où les éventuelles lacunes se feraient ressentir.

Cette rencontre entre le staff dirigeant du Groupe Magasin Général et les clients mystères a permis une mise au point rationnelle des divers aspects des activités de l’entreprise, de ses services et de ses produits, grâce à un concept participatif et de proximité tout en étant imprégné de neutralité et d’objectivité, ce qui lui confère une fiabilité à toute épreuve.

Cette démarche prouve que le Groupe Magasin Général place le client au centre de ses priorités en recourant à un mode de management participatif en vigueur dans les pays développés où il a fait ses preuves en contribuant à l’amélioration de la situation.

D’ailleurs, dans un geste symbolique et significatif, les clients mystères ont distribué des trophées aux meilleurs magasins de la chaîne mg tout en recevant, eux-mêmes, des récompenses de la part de la Direction générale qui a établi avec eux une relation sincère et collaborative.

Ainsi, la réunion entre les deux parties constitue un événement appelé à être réédité à l’avenir pour procéder à une évaluation périodique et régulière et devenir une référence au sein du marché de la grande distribution surtout qu’il s’agit d’un mode nouveau donnant satisfaction aussi bien à la Direction générale qu’aux clients mystère.