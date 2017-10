JMC 2017 : Les nouveautés de l’industrie musicale exposées au Palais des congrès à Tunis

Mohamed Zine El Abidine, le ministre des Affaires culturelles, a procédé à l’inauguration du Salon des industries musicales, organisé au Palais des congrès à Tunis, le mercredi 12 avril, et ce dans le cadre de la quatrième édition des Journées musicales de Carthage (JMC, 8-15 avril 2017).

40 exposants de neuf pays prennent part à cette manifestation qui constitue l’un des principaux axes du programme des JMC en vue d’exposer et de promouvoir la production de tous les intervenants dans le domaine de la musique (écoles de musique, institutions…), de faire connaître les différents instruments de musique et d’offrir un cadre d’échange d’expériences et de connaissances en matière d’industries musicales modernes.

Selon Anis Meddeb, responsable du Salon, le comité directeur de l’édition 2017 a choisi d’organiser ce Salon au Palais des congrès où se déroulent les compétitions afin de permettre au plus grand nombre de visiteurs d’avoir une idée sur les dernières nouveautés en matière d’instruments exposés cette année dont le naylute et le Roli (instrument électronique spécifique à l’enregistrement).

Le Salon vise également à rassembler les différents intervenants dans le secteur des métiers, industries et services dans le domaine de la musique en vue de faire connaitre leurs produits et les promouvoir auprès des spécialistes, mais aussi à créer un marché de musique qui attire des acteurs actifs dans le domaine musical de l’Afrique, de l’Asie et de pays occidentaux pour échanger les expériences ainsi que pour dynamiser la commercialisation de la musique tunisienne.

Pour ce faire, l’exposition propose au public plusieurs stands à travers lesquels les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les techniques de fabrication d’instruments de musique, les ouvrages spécialisés et les recherches dans le domaine des sciences musicales des participants tunisiens et arabes.

Les visiteurs profiteront de réductions importantes lors de leurs achats. Le salon offre également l’opportunité aux artistes tunisiens de faire connaitre et promouvoir leurs productions auprès des tourneurs et producteurs étrangers invités par les JMC.

Parmi les ouvrages exposés figurent des livres spécialisés en musique publiés par le centre de musiques arabes et méditerranéennes (CMAM). L’Institut de musique de Tunis (ISM) consacre son stand en vue de faire connaître l’institut, ses activités et ses programmes de formation.

La direction de la musique tunisienne au sein du ministère des affaires culturelles est présente à travers des cd roms comportant des chansons tunisiennes authentiques et une série d’œuvres qu’elle a subventionnés.