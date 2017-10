Mercedes est de retour en Tunisie

Le secrétaire général de la Fédération générale de la métallurgie et de l’électronique relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Tahar Barbari, a indiqué que l’entreprise internationale Mercedes, qui avait quitté la Tunisie après la révolution, est aujourd’hui de retour, après la signature d’un contrat de 10 ans avec la société Leoni-Tunisie.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge des travaux d’une conférence, de deux jours sur le dialogue social, organisée par la Fédération à Hammamet, Barbari a souligné que la signature des contrats et le retour des entreprises internationales sont justifiés par le climat de confiance en Tunisie favorable à l’investissement et le succès du processus du dialogue social entre les syndicats et les entreprises.

L’UGTT a réussi, à travers la Fédération générale de la métallurgie et de l’électronique, à instaurer le fondement d’un dialogue social exemplaire avec les grandes entreprises allemandes actives en Tunisie, a notamment ajouté Barbari.

S’agissant de la situation au Kef, le responsable syndical a estimé que la question concerne la préservation des postes d’emplois affirmant, à ce propos, qu’aucune revendication sociale n’a été soulevée.

“La direction de l’entreprise allemande est attachée à transférer une grande partie de ses activités à Hammamet”, a précisé Barbari, affirmant que la possibilité de l’arrêt de ses activités au Kef est fort possible.

Il a appelé à ce sujet le gouvernement à intervenir et à instaurer un dialogue avec le chef de l’entreprise ou bien lui accorder des avantages exceptionnels pour maintenir ses activités dans la région et préserver ainsi les postes d’emplois au Kef.

Barbari a par ailleurs mentionné que cette conférence autour du dialogue social était une occasion pour discuter des moyens de diffuser la culture du dialogue social comme mécanisme pour résoudre les conflits.