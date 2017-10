Tunisie : 11.200 puits anarchiques recensés

Le nombre de puits anarchiques en Tunisie a atteint environ 11200 puits, a révélé, mardi, le secrétaire d’Etat auprès du ministère de l’agriculture, Abdallah Rabhi.

Il a souligné l’aggravation de l’exploitation intensive de plusieurs nappes souterraines dont le nombre s’élève à plus 90 nappes à travers les puits ordinaires ou ceux créés anarchiquement dans toutes les régions du pays.

Rabhi a fait savoir, lors d’une journée d’études sur “la réalité et les perspectives du secteur du forage des puits d’eau ” organisée, mercredi, à Tunis , que les services du ministère de l’agriculture ont annoncé plusieurs mesures pour lutter contre l’exploitation excessive des eaux souterraines, à la faveur de la création de plus de 20 zones de maintenance et de plus de 10 zones de prohibition des ressources hydrauliques .

Il a ajouté que cette manifestation s’inscrit dans le cadre du programme d’appui aux politiques publiques de gestion des ressources en eau pour le développement agricole et rural, indiquant la réalisation d’environ 22 mille puits d’exploitation par 69 sociétés de forage tunisiennes et 5 entreprises étrangères.

Rabhi a, en outre, fait remarquer le retard enregistré lors de la réalisation de programmes de forage des puits. Le taux de réalisation des puits publics programmé, pour cette année, n’a pas dépassé 38% à cause de l’insuffisance des capacités matérielles et humaines des sociétés opérant dans ce secteur et de la réticence de certaines sociétés à participer aux appels d’offres régionaux, notamment dans le sud tunisien.

Il a précisé que le coût de réalisation des puits d’eau a augmenté en raison de plusieurs facteurs dont essentiellement, la lourdeur des procédures administratives et foncières relatives à la réalisation des puits.