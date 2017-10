Tunisie-Congrès national de la jeunesse : Les résolutions constitueront des lois

A l’ouverture des travaux du Congrès national de la jeunesse sur le thème “l’avenir de notre pays entre les mains de notre jeunesse”, Majdouline Cherni a estimé que “les résultats du dialogue sociétal sur les questions des jeunes et leurs préoccupations reflètent le consensus établi entre les institutions de l’Etat et la jeunesse, étant donné que l’initiative du président de la République d’organiser ce congrès à permis à cette frange de s’exprimer et de formuler des propositions et initiatives”.

En effet, selon les chiffres avancés par la ministre de la Jeunesse et des Sports, pas de moins de 40.000 jeunes ont pris part aux 1.230 tribunes de dialogue organisées dans les différentes régions du pays. Elle précisera que l’organisation de ce congrès s’inscrit dans le cadre d’une approche globale visant à relever les défis qui se posent aux jeunes tunisiens et la nécessité d’y apporter des solutions.

Rabiaa Nejlaoui, conseillère du président de la République pour les affaires de la jeunesse, soulignera, pour sa part, que le congrès national va permettre de mettre en place une stratégie nationale intégrée pour la jeunesse d’ici 2030. Pour ce faire, elle a indiqué que les résolutions et recommandations qui en seront issues constitueront le point de départ des projets de lois, mesures et autres réformes nécessaires qui seront entrepris pour encourager les jeunes dans la société civile.

Abondant dans la même direction, Chokri Terzi, conseiller du chef du gouvernement, dira que la philosophie de l’initiative du président de la République repose sur la nécessité de trouver un large consensus national sur les questions de la jeunesse…