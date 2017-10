Facebook, la nouvelle expérience client d’Ooredoo Tunisie

Pour améliorer davantage sa qualité de service et son expérience client, Ooredoo Tunisie s’est doté d’un cache Facebook hébergé dans ses propres Data center tout en assurant un très haut niveau de disponibilité, de sécurité en termes de confidentialité et de qualité.

Grâce à la technologie qu’elle a mise en place, Ooredoo stocke les contenus téléchargés sur ses serveurs à très forte capacité pour les rendre disponibles à ses clients sans passer par le réseau international et en leur faisant bénéficier du très haut débit du réseau Ooredoo.

Ooredoo a répondu à toutes les recommandations exigées par le géant du monde Internet et fournisseur de contenu «Facebook» pour héberger ces serveurs en Tunisie dans ses propres Data Center récemment certifiés ISO 27001 (référence internationale en matière de disponibilité, d’intégrité et de confidentialité de l’information), ce qui lui permettra d’optimiser et réduire les coûts de bande passante internationale ainsi qu’une nette amélioration de l’expérience client (latence, qualité des Vidéos et Images, etc.).

Ooredoo compte, suite à cette nouvelle stratégie, proposer aux entreprises tunisiennes de nouvelles solutions de diffusion de contenus dans les meilleures conditions et offrir ainsi à ses clients la meilleure expérience web tout en développant leurs revenus.

Le trafic Facebook traité à partir du cache décharge le réseau de transport international d’environ 60% de charge, cette valeur atteindra bientôt les 10 Gb/s d’ici la fin d’année, ce qui se traduit par une réduction de sa facture en devise d’IP Transit de chez nos partenaires européens.

Ce nouveau service vient après la mise en service du cache Google (220 produits et services principalement YouTube) depuis juin 2014 et qui véhicule aujourd’hui 15 Gb/s de trafic permettra de garantir la fluidité du trafic web et streaming de contenu.

Ce cache Facebook est une première en Tunisie qui confirme le rôle de précurseur et de leader innovant d’Ooredoo qui lui a valu d’être sacré meilleur opérateur africain en 2106.