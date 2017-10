Tourisme : La Tunisie a attiré plus de 5,5 millions de touristes

“Même si l’accusé dans l’attentat terroriste de Berlin est un Tunisien, la Tunisie est un pays de paix et non un pays de terrorisme”. C’est en tout cas l’avis de la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Salma Elloumi.

Dans une déclaration aux médias en marge d’une réunion avec les professionnels du secteur touristique dans le gouvernorat de Bizerte, samedi 24 décembre, la ministre a souligné que “cette opération terroriste est affreuse pour tous les pays du monde entier”.

Au cours de la réunion, les professionnels ont appelé à faire participer la région dans la prise de décision définitive concernant le palais du président déchu à El Houidh dans la délégation d’Utique à Bizerte. Ils ont en outre revendiqué la résolution des problèmes de la région touristique et de mettre l’accent sur le secteur de l’artisanat.

Salma Elloumi a annoncé qu’un projet touristique intégré verra le jour dans la région de Diar El Janna à Bizerte sud. Il s’agit d’un village écologique pilote sur une superficie de 120 hectares.