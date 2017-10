L’attaquant espérantiste Taha Yassine Khenissi, élu samedi, footballeur de l’année 2016 lors de la 5e édition du référendum annuel organisé par l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), s’est déclaré “très honoré” par ce titre qui constitue une étape importante dans son parcours sportif, “compte tenu de la valeur et de la crédibilité de ce référendum et du nombre des journalistes et techniciens participants”.

“C’est une récompense qui vient à juste titre couronner un parcours réussi avec l’Espérance de Tunis et avec la sélection nationale, où j’ai essayé de donner le meilleur de moi même, mais qui double aussi ma responsabilité et m’incite à travailler davantage à tous les niveaux”, a ajouté l’avant-centre “sang et or”, contacté par l’agence TAP.

Le meilleur buteur du championnat de Ligue 1 de la saison en cours (9 buts) et vainqueur de la coupe de Tunisie 2015-2016 a souligné qu’il faut assumer le titre de Footballeur de l’année et le conserver. “D’autant que je m’attends à des rendez-vous importants avec mon club et avec le onze national en Coupe d’Afrique des Nations 2017 au Gabon, et qui constitueront pour moi de nouveaux défis à relever”, a-t-il ajouté.