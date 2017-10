BCT : Les particuliers ont déposé 51,45 mrds de dinars dans les banques à fin juin 2016

Le total des dépôts dans les banques tunisiennes a évolué de 2%, à fin juin 2016, à 51,45 milliards de dinars, par rapport à décembre 2015. Les dépôts des particuliers, qualifiés de stables, ont connu les meilleures évolutions comparativement aux dépôts des institutionnels, considérés plus volatils, selon le Rapport annuel sur la supervision bancaire 2015, que vient de publier la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En effet, le total des dépôts des institutionnels ont poursuivi leur tendance baissière depuis 2013, régressant de 10,3%, à fin juin 2016, par rapport à décembre 2015, pour se situer au niveau de 5,3 milliards de dinars. Ces dépôts ont été à hauteur de 6,76 milliards de dinars, en 2014, et au niveau de 6,82 milliards de dinars en 2013.

Selon le document, cette forte régression est due au “resserrement de la trésorerie de certains institutionnels notamment, les caisses de retraite et de sécurité sociale”.

S’agissant des dépôts des particuliers et des sociétés, le rapport fait état de l’évolution de ces dépôts respectivement de 3% et de 4,4%, durant les six premiers mois de l’année en cours, à 26,84 milliards de dinars et 12,50 milliards de dinars.

La BCT a expliqué l’évolution positive des dépôts des particuliers par l’entrée en vigueur d’un nouveau ratio de liquidité (novembre 2014), lequel ” permet de palier aux insuffisances de l’ancien ratio… qui ne tenait pas compte des engagements hors bilan”.

“Depuis l’entrée en vigueur du nouveau ratio de liquidité, l’encours des bons de trésor, qui constitue les actifs les plus liquides, progresse à un taux mensuel moyen de 2,4 %, soit en terme annuel 33%. Conséquemment, la part de ces titres dans le total actif est passée de 5,6% avant l’entrée en vigueur du ratio, à 7,6% à fin juin 2016. Cette évolution est expliquée par la qualification des bons de trésor comme étant des ” actifs liquides de niveau 1″ (…), ce qui incite les banques à détenir ces actifs pour améliorer leurs ratio de liquidité.

Par ailleurs, l’institut d’émission souligne que la part des crédits à la clientèle a préservé sa place dominante au sein du bilan des banques (67%).

Dans l’ensemble, les dépôts dans les banques tunisiennes sont composés essentiellement, des comptes à vue (19,53 milliards de dinars), des comptes d’épargne (15,66 milliards de dinars), des comptes à terme et bons de caisse (12,67 milliards de dinars), et des certificats de dépôts (3,6 milliards de dinars).