Les 4es “Business Road” à Gabès et Tozeur

Les 4e rencontres régionales du développement des entreprises “Business Road”, organisés par la société IBN (Innovation Business Network) en partenariat avec le projet de réforme et de compétitivité des entreprises (BRCP) se tiendront le jeudi 22 décembre à Gabès et le vendredi 23 décembre à Tozeur.

Cette rencontre professionnelle, placée sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, constitue une opportunité d’échanges entre chefs d’entreprises, décideurs et professionnels basés dans les régions à même d’améliorer la compétitivité des entreprises, appuyer l’employabilité et accéder aux marchés internationaux.

Lors de ces 4es rencontres, des interventions seront présentées sur “la Création et le développement des Entreprises: mécanismes et outils”, “Les mécanismes et les programmes pour l’amélioration de la compétitivité et la stratégie du développement, l’accompagnement pour le financement des PME: aide aux entreprises et institutions financières, promotion de l’investissement, le développement de l’employabilité, l’accès aux marchés internationaux: opportunités et obstacles et le développement des exportations.

Des exposés et conférences-débat seront présentés sur les programmes d’aides aux entreprises exportatrices, la visibilité sur les marchés internationaux et le financement et le développement de l’entreprise.

Pour rappel, des tournées “Business Road” ont été organisés à Mahdia et Sfax ( 22 et 23 septembre), à Béja et au Kef (20 et 21 octobre), à Kairouan et Gafsa (24 et 25 novembre) et ont touché plus de 1.500 entreprises.