Indicateurs au vert pour la filiale de Tunisie Telecom, GO Plc

GO plc a annoncé des résultats améliorés pour les six premiers mois de l’année 2017, avec une croissance des revenus et de la rentabilité ainsi qu’une génération de cash robuste. Le résultat d’exploitation a augmenté de 18,8% pour s’établir à 14,6 millions d’euros (2016: 12,3 millions d’euros), alors que les revenus ont augmenté de 5,6% pour la même période, pour s’établir à 81 millions d’euros (2016: 76,7 millions d’euros). Les bénéfices avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement (EBITDA) ont également augmenté de 9% à 32,6 millions d’euros (2016: 29,9 millions d’euros).

GO souligne que cette croissance continue des revenus est la résultante des investissements stratégiques réalisés à la fois à Malte et à Chypre. Ces investissements importants dans ses réseaux, ses solutions, ses systèmes d’information et ses contenus multimédia, lui ont permis d’étoffer sa gamme de produits et services ainsi que d’améliorer l’expérience client.

Sur le marché maltais, le déploiement continu de la Fiber-to-the-Home («FTTH») a contribué à une croissance de la base de la clientèle du Très haut débit et de la télévision, alors que la portée de la FTTH s’étend à d’autres villes et villages pour dépasser actuellement 20% des foyers dans le pays.

GO continue également à profiter d’une solide base de clients sur le Fixe. De plus, GO, qui dispose du seul réseau 4G connecté à la fibre à Malte, a réalisé au cours des deux dernières années des investissements importants dans ses réseaux mobiles. Cela a permis notamment à ses clients de profiter du réseau le plus rapide du pays, comme récemment certifié par «Net Check», une société allemande indépendante spécialisée dans l’évaluation de la qualité des réseaux mobiles.

L’expérience client améliorée a conduit à une plus grande base de la clientèle mobile et à une croissance de l’utilisation des données mobiles. Ces investissements sont accompagnés d’améliorations continues du portefeuille de produits GO et du service à la clientèle.

Par conséquent, le nombre des clients a dépassé les 530.000, dont une partie significative provient des offres convergentes (triple ou quadruple-play).

Dans le segment Entreprise, GO continue de fournir des solutions de communications globales. L’investissement continu dans un nouveau DATA CENTER de pointe en cours de construction ainsi que dans le développement des solutions d’intégration, renforcera davantage l’infrastructure du Groupe qui est déjà inégalée en termes de capacités, de robustesse et de redondance.

À Chypre, Cablenet continue d’investir dans l’expansion de son réseau pour atteindre d’autres villes et banlieues et pour améliorer la capacité et les débits de son réseau. Ces investissements seront intensifiés dans les années à venir. La clientèle de Cablenet continue de croître pour dépasser maintenant 58.000 clients.

Les coûts de vente et les charges fixes s’élèvent à 67 millions d’euros, en hausse de 2,1 millions d’euros sur la période correspondante. Cette augmentation des coûts est principalement liée à l’augmentation de l’activité de détail, tout en ayant par ailleurs une attention particulière sur la maîtrise des coûts.

Durant le premier semestre 2017, le Groupe affiche un bénéfice avant impôts de 13,5 millions d’euros, contre 17,1 millions d’euros pour la même période de 2016. Cette baisse est la résultante d’un gain exceptionnel de 6,1 millions d’euros enregistré au premier semestre de l’année 2016, suite à l’acquisition supplémentaire d’actions dans Cablenet en janvier 2016 et la réévaluation des investissements dans celle-ci.

La génération de trésorerie des activités reste forte dans l’ensemble du Groupe et s’élève à 28,6 millions d’euros au cours de la période considérée. Le Groupe continue de bénéficier d’une position financière saine. Au 30 juin 2017, le Groupe dispose d’actifs totalisant 247,6 millions d’euros, financés à hauteur de 43,2% par des capitaux propres.

Au cours du premier semestre de 2017, les emprunts nets de trésorerie sont passés de 64,1 millions d’euros au 31 décembre 2016 à 58,2 millions d’euros au 30 juin 2017.

Attila Keszeg, le Directeur Général de GO a déclaré: “GO est une entreprise formidable avec beaucoup de gens extraordinaires, qui contribuent tous dans la réalisation des résultats positifs. Etant le fournisseur de services de communications par excellence de Malte, GO, comme il l’a toujours fait, répond aux besoins changeants et croissants de nos clients résidentiels et commerciaux en investissant dans les infrastructures, les systèmes et les ressources humaines. GO reste totalement engagé envers Malte et fournit l’infrastructure et les services dont le pays a besoin pour continuer à réussir dans l’avenir”.

Nizar Bouguila, le Président du Conseil d’Administration de GO p.l.c, a déclaré: «Nous sommes naturellement satisfaits de ces résultats positifs sur nos deux marchés,Malte et Chypre. Le fait que la performance de notre Groupe soit systématiquement robuste, est très encourageant. Ceci confirme également notre stratégie à long terme, claire et ciblée, d’investissement et d’innovation technologique. Il est important de noter aussi que le bilan positif de GO démontre qu’il est effectivement possible pour un opérateur de télécommunications de fournir une forte valeur à ses clients, salariés et actionnaires tout en s’engageant dans des investissements importants qui permettront au pays de bien envisager l’avenir».

À propos de GO

GO est le plus grand opérateur de services de télécommunications de Malte, avec plus de 500.000 connexions clients. Premier opérateur quadruple-play sur le marché, Go est un groupe intégré et convergeant dans les domaines des télécommunications qui offre une gamme incomparables de services : téléphonie fixe et mobile, services Internet haut débit et TV numérique. Go propose également des services aux entreprises tels que des solutions de réseaux de données, des services IP et des services de gestion et co-location.

Le Groupe GO investit massivement dans la technologie et l’infrastructure, avec un programme d’investissement comprenant plusieurs projets, comme la fibre connectée 4G et la FTTH (fibre jusqu’à l’abonné), créant ainsi un réseau fiable et sans pareil qui est en passe de révolutionner la connectivité de Malte.

GO plc est une entité cotée en bourse dont les actions sont négociées à la Bourse de Malte. L’actionnaire majoritaire est TT Malta Limited, une filiale en propriété exclusive de Tunisie Telecom.