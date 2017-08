Prolongation des délais de candidature du Prix du président de la République

Les délais de dépôt de candidature pour le Prix du président de la République pour la Promotion de la Femme au titre de 2016 seront prolongés, annonce le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance dans un communiqué publié jeudi.

Les candidats qui concourent à l’échelle nationale auront jusqu’au 25 août 2017 pour soumettre leur dossier alors que ceux qui veulent postuler à l’échelle régionale auront la possibilité de le faire jusqu’au 15 août 2017.

Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère, indique la même source.

Le prix est attribué à ceux qui ont contribué, de manière directe ou indirecte, à la promotion de la famille tunisienne et à son autonomisation socio-économique aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger.

Il se décline en plusieurs catégories: un prix national sous forme de médaille d’or, un prix spécial pour les associations consacrées aux familles émigrées (médaille d’or), et un prix régional sous forme également de médailles (or, argent et bronze) et d’un montant variant entre 2000 et 4000 dinars.

Les candidats peuvent consulter le site officiel du ministère www.femme.gov.tn pour connaitre les conditions de dépôt des candidatures et les documents exigés, et pour retirer les formulaires à remplir.