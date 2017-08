A Beijing, Khemaies Jhinaoui arrache une promesse sur une solution au déficit commercial tuniso-chinois

Le gouvernement chinois a décidé d’accorder à la Tunisie un nouveau don de 72 millions de dinars qui serviront à la réalisation d’une académie diplomatique, un centre culturel, sportif et de la jeunesse à Ben Arous, s’inscrivant dans le cadre de la coopération entre Tunis et Beijing.

L’accord a été signé mercredi 19 courant dans la capitale chinoise, Beijing, au terme d’une séance de travail tenue par le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui, qui effectue une visite officielle en Chine, et le vice-ministre chinois du Commerce, Qian Keming.

Jhinaoui et Keming ont également procédé à l’échange de correspondances sur la réalisation de ce projet, précise un document du département des affaires étrangères.

A noter les projets bilatéraux programmés ou en cours de réalisation dans le cadre de la coopération bilatérale, à l’instar de l’hôpital universitaire de Sfax et la rénovation du Centre culturel et sportif d’El Menzah, ont été passés en revue.

Jhinaoui a saisi cette occasion pour souligner la nécessité de trouver une solution au déficit commercial de la Tunisie avec la Chine, et ce à travers la mise en place d’un plan de développement des exportations tunisiennes en Chine, l’encouragement des investissements et la promotion de la destination tunisienne auprès des touristes chinois.

Pour sa part, Qian Keming a indiqué comprendre et soutenir les demandes tunisiennes; il a promis de s’employer à les mettre en œuvre dans les meilleurs délais.

Il a aussi appelé à intensifier la participation tunisienne aux manifestations économiques et commerciales, à l’instar de l’exposition de Chine et des pays arabes, prévue en septembre prochain dans la région de Ningxia, et la foire internationale des importations qui aura lieu en novembre 2018. Pour ce faire, il a promis un engagement des autorités chinoises à fournir l’appui logistique à la participation tunisienne à ces deux manifestations.