Tunisie : Bientôt un code d’honneur dans le secteur de sondage d’opinion

La Chambre syndicale des professionnels des études de marché et sondage d’opinion élabore actuellement une “charte d’honneur” qui va régir le secteur des études de marché et de sondage d’opinion en Tunisie, a déclaré, mercredi 28 juin, le président de la Chambre et directeur général du bureau d’études Emrhod consulting, Nabil Belaâm.

Destinée à favoriser la régulation interne du secteur et à mieux l’organiser, cette charte va permettre aux médias et aux acteurs politiques de prendre connaissance et de mieux comprendre le mode de fonctionnement des bureaux de sondage d’opinion, a-t-il souligné.

A ce propos, il a plaidé l’urgence de mettre en place un cadre législatif régissant le secteur pour se mettre en phase avec les standards internationaux en vigueur en Europe et aux Etats Unis d’Amérique.

Ce document, a-t-il expliqué, devrait donner lieu à deux autres chartes. La première vise à définir les règles régissant les relations avec les médias, particulièrement en ce qui concerne le mode de traitement des sondages d’opinion à caractère public et confidentiel et à fixer les modalités de publication.

Quant à la deuxième charte, elle va définir les règles régissant les relations entre les bureaux de sondage et les acteurs politiques, dont en premier lieu les partis, a-t-il ajouté.

Selon Nabil Belaâm, la Tunisie compte actuellement 25 bureaux d’étude de marché et de sondage d’opinion.