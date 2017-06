Bayahi croit encore en l’agriculture. Pariant sur l’avenir de ce secteur, le groupe dirigé par les frères Yahia, Tahar et Taieb Bayahi a lancé à Medjez El Bab, où est basé une de leurs plus importantes sociétés, SICAM (conserves de tomates, harissa et confiture), une activité de fourniture de tous types de services, de matériels, et intrants agricoles.

Les commandes de la nouvelle société (Sicam Agri) ont été confiées à Khelil Laajimi (président du conseil) et Naoufel Horri (directeur général).