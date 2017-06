Tunisie : Le Tunindex affiche un gain de 0,14%

Le marché boursier débute la séance de lundi dans le vert, où le Tunindex affiche un gain de 0,14% avec 5 816.28 points, dans un volume transactionnel de 0,164 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, AETECH grimpe de 2,50% à 0,82 D, suivie par TUNISIE LEASING et MAGASIN GENERAL qui gagnent respectivement 2,49% et 2,22% à 16,86 D et 27,60 D. A la baisse, UADH chute de 3,80% à 3,54 D, tout comme DELICE HOLDING et ASSAD qui dévissent respectivement de 2,47% et 2,33% à 16,91 D et 7,10 D.

ACTUALITE DE LA BOURSE

TUNISIE-LEASING: Clôture des souscriptions à l’emprunt obligataire

La société a annoncé, vendredi, que les souscriptions à l’emprunt obligataire “TL 2017-1” de 30 millions de dinars, susceptible d’être porté à un maximum de 40 MD, ouvertes au public, le 21 mars 2017, ont été clôturées, le 07 juin 2017, pour un montant de 37 MD.