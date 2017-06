Algérie, 2e destination d’IDE au Maghreb en 2016

Selon le rapport 2017 de la CNUCED sur l’investissement dans le monde rendu public mercredi 7 juin, les flux d’investissements directs étrangers (IDE) à destination de l’Algérie ont connu un véritable rebond en 2016 s’élevant à 1,5 milliard de dollars. Il s’agit là d’une nette amélioration surtout qu’en 2015 ces flux étaient négatifs, rapporte huffpostmaghreb.com.

La CNUCED explique cette embellie par «l’amélioration des politiques d’investissement et un récent redressement de la production pétrolière». Et d’ajouter: “L’Algérie a mis en place une nouvelle loi sur l’investissement offrant des incitations fiscales et des infrastructures nécessaires aux projets d’investissements”.

Du coup, l’Algérie a occupé la 2e place du classement pour la région du Maghreb, derrière le Maroc (2,3 mds de dollars) mais devant la Tunisie (958 millions de dollars) en 2016.