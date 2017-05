19 bureaux de poste certifiés ISO 9001, version 2015

La Poste Tunisienne annonce lundi dans un communiqué, que 19 bureaux de poste relevant de 6 Directions Régionales des Postes, à savoir: Béja, Bizerte, Sousse, Manouba, Monastir et Ariana ont réussi à obtenir la certification de la qualité ISO 9001, version 2015.

“Cette certification s’intègre dans le cadre du développement stratégique de la Poste Tunisienne, quant au respect des normes internationale relatives à la qualité et ce afin de renforcer le capital confiance des citoyens envers les services public au niveau des bureaux de poste. Elle a pour objectifs majeurs l’amélioration de la compétitivité de la Poste Tunisienne, l’accroissement de la rentabilité et la mise en perspective des compétences de ses agents et d’enraciner une culture d’entreprise orientée vers la qualité”.

Il est à rappeler que la Poste Tunisienne a obtenu aussi la certification internationale de la sécurité et de la qualité selon la norme ISO14298, et ce pour la conception, l’émission et la conservation des timbres -Poste. Cette certification vient de couronner les efforts déployés pour promouvoir le rayonnement de l’industrie philatélique Tunisienne et d’attirer de nouveaux marchés étrangers.

D’autre part, le Bureau des Relations avec le Citoyen de la Poste Tunisienne et 19 bureaux de poste ont réussi le renouvellement du label ” Marhaba ” pour la qualité de l’accueil à l’issu d’un audit de suivi effectué par l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle.