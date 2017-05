Le programme de fidélité Ooredoo s’étoffe encore plus : 7 prestigieuses enseignes pour vous dire MERCI !

Après le secteur des loisirs et de l’informatique, Ooredoo Tunisie, pionnier sur le marché des télécommunications en Tunisie, vient de signer cinq nouveaux partenariats avec cinq leaders dans divers domaines : la pâtisserie, la glace, les cosmétiques, le sport et l’habillement.

Souhaitant accorder plus d’avantages à ses abonnés, Ooredoo offre la possibilité de convertir les points de fidélité « Merci » et de bénéficier d’une large gamme de produits et de services auprès de 5 nouvelles enseignes ; Gourmandise, Parad’Ice, Fatales, California Gym et EXIST. Ces partenariats exclusifs s’ajoutent à ceux déjà conclus avec Traveltodo et Scoop Informatique.

A ce propos, Youssef AL MASRI, Directeur général de Ooredoo Tunisie, a indiqué qu’ « à travers ces partenariats, nous tendons à consolider notre image d’opérateur généreux et reconnaissant. Nous voulons surprendre nos fidèles abonnés en leur proposant une panoplie d’avantages liés à notre programme de fidélité. Nos partenariats réussis avec Traveltodo et Scoop Informatique nous ont encouragés à générer plus de conventions dans différents secteurs. Une manière de dire MERCI à tous nos clients »

La cérémonie de signature des partenariats s’est tenue le jeudi 11 mai 2017 au siège de Ooredoo.