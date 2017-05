Santé : Campagne de sensibilisation sur l’hypertension artérielle

A l’occasion de la “Journée mondiale de lutte contre l’hypertension artérielle”, la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire (STCCCV) et Sanofi-Tunisie organisent ce dimanche une journée de sensibilisation et de dépistage de cette pathologie.

“Cette campagne vise à sensibiliser, à travers les médias et les réseaux sociaux, aux dangers et conséquences de l’hypertension artérielle, ainsi qu’à faire circuler l’information sur les moyens de prévention, de dépistage et de traitement”, a déclaré Dr Faouzi Addad, président de la STCCCV.

Plusieurs stations de prise de tension artérielle ont été mises à la disposition du grand public et des ateliers de sensibilisation à la pathologie et d’éducation nutritionnelle ont été créés dans le cadre de cet événement.

“Prendre soi-même sa tension, loin du praticien, s’avère plus efficace puisque la mesure est effectuée au bon moment et à l’écart de toute pression”, a affirmé Dr Addad, ajoutant que: “Du fait de l’avènement silencieux de cette maladie, deux patients sur trois ne se connaissent pas hypertendus; ceci souligne l’importance de sensibiliser la population tunisienne pour lutter contre l’hypertension artérielle”.

Il y a hypertension artérielle lorsque la force du sang contre les parois des vaisseaux sanguins trop élevée. “Une hypertension artérielle non traitée peut entraîner des complications très graves et endommager des organes vitaux comme le cœur, le cerveau ou les reins”, a encore souligné Dr Addad.

L’hypertension artérielle est considérée parmi les premières causes de mortalité dans le monde. En Tunisie, un patient sur trois est hypertendu parmi les personnes âgées entre 35 et 70 ans.

Selon Dr Chokri Jribi, country chair de Sanofi-Tunisie, “cette campagne de sensibilisation répond à la volonté forte de Sanofi de s’associer aux différentes parties prenantes pour améliorer la prise en charge de l’hypertension artérielle”.

La STCCCV a été fondée en 1972 par les pionniers de la spécialité et compte actuellement plus de 550 membres. Elle s’est également donnée pour mission de s’investir dans la prévention, le dépistage et l’éducation thérapeutique pour tout ce qui concerne les pathologies cardiovasculaires.

Sanofi, l’un des leaders mondiaux de la santé s’engage dans la recherche, le développement et la commercialisation des solutions thérapeutiques centrées sur les besoin des patients. Sanofi-Tunisie est leader du marché pharmaceutique tunisien et ses activités concernent l’enregistrement, la production, la distribution et la commercialisation des produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques ainsi que des gammes diététiques et des dispositifs médicaux.

La Journée mondiale de lutte contre l’hypertension artérielle est célébrée le 17 mai depuis 2006.