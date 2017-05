AutomobileÂ  : Le chinois Foton Motor Group sâ€™installe en Tunisie grÃ¢ce Ã  Economic Auto

Economic Auto, filiale d’UADH -holding automobile du Groupe Loukil-, vient de signer un contrat avec le constructeur automobile chinois FOTON portant sur la production et la commercialisation en Tunisie et en Afrique de véhicules utilitaires et légers de la marque chinoise, indique un communiqué.

Suite à ce partenariat, Economic Auto ouvrira une nouvelle unité de montage sur un terrain d’une superficie de 10 hectares dans la zone industrielle de Metbasta dans le gouvernorat de Kairouan. L’objectif est de faire de la Tunisie une plateforme de production et de logistique pour la distribution en Afrique, note le communiqué.

Pour ceux qui ne le savent, FOTON détient un actif de près de 500 millions de dollars et emploie près 40.000 personnes à travers le monde. Ce géant chinois met l’accent sur l’innovation et le développement humain et technologique, précise le document.

Preuve que FOTON a de solides bases, ses départements recherche et développement (R&D) sont situées en Chine, bien entendu, mais également au Japon, en Allemagne et dans d’autres pays -où la firme est représentée (Inde et Russie entre autres). Car l’entreprise vise à développer des véhicules répondant à de nouvelles technologies ainsi que de nouveaux systèmes de commande électrique. Le tout dans le but d’assurer la pérennité de FOTON qui continue de construire de façon significative l’entreprise, l’ambition étant de devenir, à l’horizon 2020, l’un des principaux constructeurs automobiles dans le monde.

Il est également indiqué que l’entreprise FOTON est bien connue pour ses pick-up 4×4 et 4×2 portant le nom de TUNLAND et qui seront montés localement, sans oublier les MPV, SUV véhicules utilitaires et monospace (Gratour et Sauvana). De ce fait, Economic Auto élargira sa gamme offerte à travers les mini bus 9 places et Minivan CS2.

Cet accord, paraphé par le président directeur général du Groupe Loukil, Bassem Loukil, et le vice-président du Groupe automobile FOTON, Fu Jun, fait suite à la promesse faite lors de la réunion avec le président de la République, Béji Caïd Essebsi, au cours de laquelle les hommes d’affaires tunisiens avaient été appelés à investir dans le pays et de redoubler d’effort afin de soutenir l’économie tunisienne et pallier les problèmes de chômage.

Il est donc intéressant de souligner qu’avec ce nouveau partenariat, le Groupe Loukil réalise ainsi son second projet industriel en Tunisie, et ce depuis la Conférence internationale sur l’investissement “Tunisia 2020″, fin novembre 2017.