Orange Tunisie lance les Samsung Galaxy S8 et S8+, avec des bonnes surprises

A l’espace Millenium, c’était un peu l’effervescence ce matin du 12 mai 2017, où Orange Tunisie -en présence de son directeur général adjoint, Hatem Masmoudi, sa directrice de la communication externe, RSE et Innovation, Asma Ennaifer, et son chargé de communication, Abdelaziz Djilani-, avait invité un certain nombre de journalistes afin de leur annoncer le lancement des deux nouveaux smartphones Samsung Galaxy S8 et S8+.

Certes on les a vus sur les écrans de télé, mais en les touchant et les manipulant, force est de reconnaître que le constructeur sud-coréen a voulu faire de ces smartphones une nouvelle expérience téléphonie, à travers un design sans bordures, un écran infini et une surface lisse et continue, sans boutons ni angles droits.

D’ailleurs, dans son speech, le directeur Samsung Mobile Sales and Marketing pour la Tunisie et Libye, David Lee, n’a pas manqué de se réjouir de cette prouesse technologique et esthétique de la firme en ces termes: «Orange et Samsung proposent, aujourd’hui l’une des expériences les plus enrichissantes qui soient sur mobile, grâce aux Galaxy S8 et S8+. Ces deux nouveaux smartphones sont en effet dotés d’un concentré de technologies et d’une robustesse à toute épreuve, qui caractérisent Samsung depuis des années, et ce pour le plus grand plaisir du client consommateur tunisien».

Concernant le “partenariat“ de commercialisation entre Orange Tunisie et Samsung, c’est Hatem Masmoudi, DGA chez Orange Tunisie, qui s’est chargé de nous livrer les détails. En effet, il a indiqué en substance que le «ce genre de terminal sera proposé avec une exclusivité Orange sur le marché tunisien: une extension de garantie offerte à partir d’un abonnement de 50 dt/mois. Cette assurance couvrira la casse du téléphone et s’engage à le remplacer en cas de panne inopinée. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il inclut aussi une garantie supplémentaire par rapport à la garantie constructeur.

M. Masmoudi ajoute que «les clients Orange Tunisie vont bénéficier, en outre, d’un accompagnement personnalisé des Orange experts qui vont transférer les données et les contacts de l’ancien téléphone vers le S8».

Sur le plan technique, il faut noter que le Samsung Galaxy S8 est doté d’un écran de 5,8 pouces, alors que l’écran du Samsung Galaxy S8+ est 6,2 pouces, tous deux résistants à l’eau et à la poussière (lP68). Ils bénéficient d’une capacité de stockage interne de 64 Go et des dernières innovations en termes de sécurité avec un lecteur d’empreintes digitales, un scanner d’iris et la reconnaissance faciale.

La commercialisation du Samsung Galaxy S8 et du Samsung Galaxy S8+ démarre dans toutes les boutiques Orange Tunisie à partir du 15 mai 2017 en 3 couleurs (Midnight Black, Orchid Gray et Arctic Silver). En sus, un casque Gear VR 2017 sera offert, dans la limite du stock disponible, aux clients qui pré-réservent leurs Samsung Galaxy S8 ou S8+ sur le site ww.orange.tn.

Vous pouvez accéder à l’univers prestigieux des Galaxy S8 et S8+ à partir de 999 dinars tunisiens en souscrivant à l’une des offres postpayées d’Orange. Vous bénéficierez ainsi tous les mois, et dès le premier jour de votre abonnement, de vos bonus gratuits et inclus dans les offres: des numéros Orange en illimité, jusqu’à 20 GO d’Internet mobile et des SMS gratuits valables vers tous les opérateurs en Tunisie.

Orange récompense également ses clients postpayés fidèles qui désirent renouveler leurs abonnements, en leur proposant les Galaxy S8 et S8+ à partir de 199 dinars tunisiens.

En plus de la garantie Samsung, Orange vous offre à l’achat d’un pack Samsung Galaxy S8 et S8+ avec les offres Mix 100 et optima une extension de Garantie Orange d’une durée d’une année et s’engage à réparer ou remplacer votre Smartphone en cas d’endommagement.

Les Galaxy S8 et S8+ sont également disponibles en hors pack, à 2.599 dinars et à 2.899 dinars tunisiens, respectivement.