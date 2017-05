Plus de 200 exposants à la 33ème édition de la Foire internationale de Gabès

La 33ème édition de la Foire internationale de Gabès, placée cette année sous le signe “l’enfant pilier du futur”, a lieu du 10 au 25 mai, avec plus de 200 exposants tunisiens et étrangers exerçant dans divers secteurs (textile-habillement, cuir et chaussures, meubles et ameublement, bureautique, télécommunications, artisanat, matériaux de construction et industries chimiques).

Deux conférences sont programmées en marge de la foire portant sur “Le rôle de l’information régionale dans les élections municipales” (13 mai) et “Nos enfants notre avenir” (21 mai).

A rappeler que c’est le secrétaire d’Etat au Commerce, Abdellatif Hmam, qui a procédé à l’ouverture officielle de cette édition, et ce le mercredi 10 mai, sachant qu’elle coïncide avec l’entrée en service du Centre de loisirs réalisé par la société de la Foire pour un coût d’environ un million de dinars.