50 artistes participent aux Journées méditerranéennes des arts visuels à Hammamet

50 artistes de 23 pays notamment de l’Inde, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Egypte, la Palestine, l’Irak, l’Algérie, les USA, la Jordanie et de la Tunisie participent à la quatrième édition des Journées méditerranéennes des arts visuels qui se tiendra à Hammamet du 14 au 20 mai.

Placée cette année sous le thème “Au rythme du Cap Bon, à l’image de Hammamet”, ce nouveau rendez-vous artistique sera une occasion pour les artistes participants de se lancer dans une nouvelle expérience de Réappropriation des lieux dans l’espace public. Des ateliers notamment de céramique, sculpture et de printmaking auront lieu à la place des arts, la place des martyrs et à l’avenue Habib Bourguiba à Nabeul.

Organisée par l’association ArtAttitude présidée par Ali Batrouni, avec le soutien de la délégation des affaires culturelles de Nabeul et du centre culturel international de Hammamet, la manifestation sera marquée notamment par la mise en place d’une installation-fresque de l’Italien Mimmo Palmizi à la plage de Nabeul et ayant pour intitulé” La mer est à nous”, une oeuvre symbole de partage sachant que de telles installations existent un peu partout dans les pays du pourtour de la Méditerranée.

Le programme comporte également des visites dans plusieurs délégations de Hammamet, des workshops et des rencontres-débats sur l’avenir des arts afin que cette manifestation soit une véritable plateforme de rencontres et d’échanges.

Placées l’année dernière sous le signe “l’Art revitalise l’espace urbain”, les journées méditerranéennes des arts visuels visent à mettre en contact des artistes de tous bords et de toutes expressions avec les richesses culturelles, artistiques, patrimoniales et naturelles de la Tunisie afin de faire connaitre autrement le pays et promouvoir de la sorte le tourisme, mais aussi de leur montrer à travers cet échange que le pays dispose d’un capital artistique intéressant.