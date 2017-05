Création d’emplois : La solution passe aussi par l’économie sociale et solidaire

“L’économie sociale et solidaire est une troisième voie pour la création des postes d’emploi et pour l’enracinement des jeunes dans leurs régions”. C’est ce qu’indiqué, lundi 8 mai, le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Imed Hammami, en marge de l’ouverture des travaux d’un atelier de formation de deux jours autour de l’économie solidaire à Hammamet.

A cette occasion, il a souligné que “l’économie solidaire figure parmi les principaux axes de travail du gouvernement de l’unité nationale pour l’année 2017. “L’atelier de formation a pour but de renforcer les capacités des différentes parties prenantes de ce secteur dans le cadre du projet “PROMESS”, a ajouté Imed Hammami.

Le ministre a fait remarquer que le projet “PROMESS” vise la mise en place du processus de l’économie sociale et solidaire à travers la création d’entreprises solidaires et des coopératives exploitant le potentiel de chaque région.

“Lancé depuis 6 mois, le projet “PROMESS” a atteint la phase de la constitution d’une commission de pilotage qui va débattre, au cours de cette session, du projet de loi réglementant ce nouveau processus”, a fait savoir Hammami.

“Dans une phase pilote, le projet “PROMESS” a été lancé dans les gouvernorats de Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana avant de s’étendre dans une seconde phase aux gouvernorats de Kébili, Tataouine, Touzeur et Gabès pour toucher dans une dernière étape tous les gouvernorats de la République”, a-t-il ajouté.

S’étalant sur la période (2016-2019), le projet “PROMESS” est réalisé conjointement par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et le ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi. Financé par le Royaume de la Hollande, “PROMESS” a pour objectif d’appuyer les efforts du gouvernement tunisien et des partenaires sociaux pour la mise en place de l’économie sociale et solidaire dans les régions.

“PROMESS” s’articule autour du développement de trois axes : le cadre juridique et institutionnel favorable à l’économie sociale et solidaire, les mécanismes d’incitation à la création de projets dans ce secteur, et les services offerts par les institutions d’appui et de soutien au lancement et à l’accompagnement d’initiatives en matière d’économie sociale et solidaire.