La BMICE s’installe dans ses locaux et expose ses projets pour la Tunisie

Le siège de la Banque maghrébine d’investissement et du commerce extérieur (BMICE) sera inauguré mardi 9 mai dans la zone du Lac 2 à Tunis. Il s’agit du démarrage effectif de la Banque, dotée d’un capital souscrit de 150 millions de dollars et qui voit le jour après un long processus qui a commencé en 1991, deux ans après la création de l’Union du Maghreb arabe, en 1989.

La création de la Banque ne devient effective que le 21 Décembre 2015, en raison des problèmes inhérents au processus d’intégration maghrébine. C’est à cette date que s’est tenue l’Assemblée générale constitutive de la BMICE, permettant la libération du quart du capital de la banque.

Lors de cette assemblée, Nouredine Zekri, ancien secrétaire d’Etat au Développement et à la Coopération internationale dans le gouvernement de Mehdi Jomâa, a été nommé directeur général de la Banque maghrébine, alors que la présidence du Conseil d’administration de la banque a été confiée à l’Algérien, Mohamed Jalleb, ancien ministre des Finances. Le Mauritanien Sidi Mohamed Biya, ex-ministre des Finances et de la Planification, est nommé directeur général adjoint.

Nouredine Zekri a précisé que la BMICE financera des projets d’intérêt commun dans l’industrie, l’agriculture, l’infrastructure et les services en Libye, Tunisie, Algérie, Maroc et Mauritanie.

La Banque financera également le développement du commerce intra-maghrébin, au demeurant très limité, ne dépassant pas 3%.

Il a fait savoir que le conseil d’administration de la Banque s’est tenu lundi à Tunis et a choisi le premier noyau des compétences qui vont travailler au sein de la BMICE. Il s’agit de 14 responsables maghrébins, qui vont travailler dans ses différents services. Le recrutement se fait sur la base de 20% d’employés de chaque pays maghrébin.

Le premier responsable de la BMICE a fait savoir que l’inauguration demain, du siège de la Banque, donnera le coup d’envoi aux opérations de financement de la Banque.

A noter par ailleurs que le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a reçu, dans l’après-midi du lundi 8 mai, Mohamed Djellab, lequel lui a exposé, à cette occasion, les programmes et projets de la Banque envisagés prochainement en Tunisie.

Quant à Noureddine Zekri, il a mis en valeur les efforts déployés par la présidence du gouvernement tunisien pour renforcer l’intégration et la coopération maghrébines, affirmant que les projets futurs de la banque en Tunisie auront une portée plus large et toucheront plusieurs domaines.