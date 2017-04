Tunis abrite la 4e édition du Salon des affaires

Plus de 30 entreprises et organisations non gouvernementales ont participé à la 4e édition du salon des affaires organisé, mercredi, à l’initiative de l’Institut Supérieur des Affaires de Tunis (Tunis Business School).

Ce salon a pour objectif de nouer des liens entre l’entreprise et les organisations qui aident les jeunes à créer des projets.

A cette occasion, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Slim Khalbous a déclaré que l’ouverture de l’université sur son environnement doit impérativement être mise en pratique, soulignant que cette initiative envisage de créer des liens entre l’entreprise et les diplômés de l’Institut.

“L’objectif étant de connaître les besoins de l’entreprise et d’ouvrir des perspectives professionnelles aux étudiants”, a-t-il dit, soulignant que cette expérience pourrait être généralisée aux autres établissements universitaires.

De son côté, le directeur de l’Institut supérieur des affaires de Tunis, Salah Ben Abdallah, a indiqué que cette 4e édition connaît pour la première fois cette année la participation d’organisations non gouvernementales qui ont pour mission de promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes.

Tunis Business School est un établissement public d’enseignement supérieur avec un système anglo-saxon.