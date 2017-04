Coopération Sud-Sud : La Tunisie a-t-elle sa carte à jouer en Afrique subsaharienne dans les TIC?

Les représentants des missions diplomatiques et consulaires des pays de l’Afrique subsaharienne accrédités à Tunis souhaitent développer la coopération et le partenariat avec la Tunisie dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC).

L’objectif de cette coopération est de mettre à profit les compétences tunisiennes afin de concevoir des projets communs à même de faciliter le transfert des services technologiques et les idées innovantes pour aider les entreprises et créer de la richesse.

Au cours de leur visite au technopôle d’El Ghezala (gouvernorat de l’Ariana), dans le cadre de la deuxième édition de la Journée de l’amitié et du partenariat africain, les diplomates et consuls africains ont loué l’expérience pionnière tunisienne dans le domaine technologique.

Ils ont également salué les efforts entrepris par le gouvernement tunisien afin de mettre en place les fondements de la Tunisie, en tant que ville intelligente à l’horizon de 2020. Ces efforts consistent en le développement de l’infrastructure numérique, l’offre de services de télécommunications et la mise en place de mécanismes de communication modernes. Les objectifs à atteindre sont la facilitation de l’intégration économique internationale et la découverte de nouveaux marchés extérieurs par le biais d’outils de communication développés.

Mohamed Ali Mejri, président directeur général du Technopôle d’El Ghazela, estime que les rencontres avec les représentants diplomatiques et consulaires africains sont une occasion pour promouvoir les services que le technopôle offre dans le domaine des technologies modernes.

Ces rencontres permettent également de développer les entreprises qui œuvrent dans le domaine technologique et de consolider leur présence aux plans national et international, outre la conception d’idées et de programmes de coopération et de partenariat avec les pays africains qui représentent, a relevé Mejri, un marché économique prometteur et un vaste espace à conquérir par les compétences et les entreprises tant tunisiennes qu’africaines.

Il est à noter que la délégation diplomatique africaine a pris connaissance, à travers la foire organisée à l’occasion de la deuxième édition de la journée de l’amitié et du partenariat africain, des services qu’offrent plusieurs entreprises innovantes implantées au Technopôle d’El Ghazala ainsi que des moyens de développer ces dernières et de mettre à profit leurs compétences aux plans africain et international.