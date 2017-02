L’ALECSO soutient le dossier d’inscription de Djerba au Patrimoine mondial

L’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) a décidé de faire du dossier d’inscription de l’île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial “une expérience pilote et avant-gardiste” et de l’accompagner dans les différentes étapes de la préparation du dossier, selon les propos de Hayat Kattat Guermazi, directrice du département “culture et protection du patrimoine” à l’ALECSO.

Lors d’une visite mercredi au siège de l’association de sauvegarde de la médina de Djerba (ASM) en compagnie de l’expert international Mustapha Khannoussi, elle a indiqué que l’Alecso et pour la première fois apporte son appui aux différentes phases du dossier. Son aide consiste à fournir des experts et des compétences ainsi que de la formation mentionnant dans ce contexte qu’elle organisera un atelier de formation du 13 au 15 mars prochain en collaboration avec des partenaires de l’ALECSO dont l’UNESCO, et le conseil international des sites et monuments “Icomos”, le bureau régional du Centre du patrimoine mondial à Bahreïn et l’institut allemand d’archéologie.

L’Alecso, a-t-elle ajouté, mettra à la disposition des experts internationaux accrédités pour apporter leur aide dans l’élaboration du dossier soulignant la nécessité de bien le préparer afin de le présenter au mois de janvier 2018.

La rencontre a été une occasion au cours de laquelle les membres de l’ASM Djerba ont donné un aperçu des efforts déployés depuis 2012 date d’inscription de Djerba sur la liste préliminaire de l’Unesco. Une convention de coopération sera signée entre l’association et le ministère des affaires culturelles, laquelle va définir les prérogatives de chaque partie ainsi que la mission de l’ASM dans la préparation du dossier selon les propos du président de l’ASM, Nacer Bouabid.