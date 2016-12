Une semaine marquée par la polémique sur le retour des terroristes des foyers de tensions, notamment de Syrie et de Libye. L’affaire Petrofac revient sur le tapis avec des nouvelles manifestations, arrêt de la production et l’annonce de la fermeture de l’usine de Kerkennah.

Une semaine également marquée par l’annonce de la démission du directeur général de sûreté nationale, Abderrahman Belhaj Ali et l’assassinat de Mohamed Zouari à Sfax.

Lundi 12 décembre 20

Selon le président de la Ligue tunisienne pour la tolérance, Slaheddine Al-Masri , tout terroriste de retour des foyers de tension doit être impérativement assigné en justice. Tout autre mesure prise à cet effet représente une violation de la loi et du texte de la Constitution », a-t-il dit. Lors d’une manifestation organisée, à l’avenue Habib Bourguiba, à l’occasion de la fête du Mouled (Date anniversaire du prophète Mohamed), Al-Masri a estimé indispensable de juger, tout d’abord, les caïds des réseaux d’enrôlement des jeunes pour la Syrie.

Mardi 13 décembre 2016

– Des associations appellent le chef du Gouvernement à réactiver la décision de fermer la SIAPE : Une vingtaine d’associations, d’organisations et de structures de la société civile à Sfax ainsi que des députés, des universitaires et des hommes d’affaires appellent le chef du Gouvernement, Youssef Chahed, à visiter la région et à activer la décision de fermer et de démanteler l’usine SIAPE.

– Bientôt Evacuation du palais Husseinite de Hammam Lif : Le palais Husseinite « Dar el Bey » de la ville de Hammam-Lif, sera évacué bientôt, en raison de la gravité de la situation du bâtiment sérieusement menacé d’effondrement.

Mercredi 14 décembre 2016

– Le Collectif de défense de Chokri Belaïd porte plainte contre Béchir Akremi, ancien juge d’instruction de la 13e chambre près le Tribunal de première instance de Tunis et actuellement procureur de la République.

– Enfant mariée à son violeur: Le procureur de la République du Kef demande l’annulation de l’acte : Le procureur de la République près le Tribunal de première instance du Kef, et porte-parole du Tribunal, Chokri Mejri, a affirmé, mercredi, à la TAP qu’il déposera sous peu un recours devant le juge de l’enfance pour demander l’annulation du contrat de mariage d’une enfant de 13 ans avec son violeur. Il a, en outre, indiqué que ce recours se fera en coordination avec le délégué de protection de l’enfance dans la région.

– L’entreprise pétrolière britannique Petrofac à l’Ile de kerkennah (sfax) arrête de nouveau ses activités.

Jeudi 15 décembre 2016

– Le président de la république Béji Caid Essebsi effectue une visite à Alger

-L’ingénieur Mohamed Zouari a été tué par balles jeudi dans sa voiture devant son domicile situé route de Menzel Chaker, délégation de Sfax sud . L’homme assassiné de quatre balles, né en 1967, est un directeur technique dans une société d’ingénierie mécanique et marié à une Syrienne, a-t-il précisé.

– Création de la première organisation tunisienne spécialisée dans la lutte contre la traite des personnes « Not 4 Trade » (Pas pour le commerce).

– Ouverture du 20ème congrès des ministres de la Culture arabes sur le thème « L’information culturelle dans les pays arabes à l’ère du développement numérique ».

Vendredi 16 décembre 2016

– Nomination de Ramzi Rajhi au poste de directeur général de la sûreté nationale, en remplacement de Abderrahmane Haj Ali qui a démissionné de ses fonctions.

– Droits de l’Homme : l’ONU préconise une révision des principes de Paris concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales de protection des droits de l’Homme de 1992.

– La députée Mbarka Aouania Brahmi lauréate du Prix Nord-Sud 2016, décerné par le centre Européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales.

– Culture: Journées culturelles et touristiques tunisiennes à Paris.

Samedi 17 décembre 2016

– Célébration du 6e anniversaire de la Révolution » du 17 décembre 2010 » à Sidi Bouzid

– Huit personnes de nationalité tunisienne ont été arrêtées dans l’affaire du meurtre de l’ingénieur Mohamed Zouari à Sfax et deux autres suspects, un tunisien et un belge d’origine marocaine, sont toujours recherchés, a annoncé le porte-parole des tribunaux de Sfax et substitut du procureur général près de la cour d’appel, Mourad Turki.

– Mahdia : Disparition d’un chalutier avec à son bord 14 marins pêcheurs.

– Coup d’envoi de la campagne visant à permettre aux lycéens d’extraire leurs CIN sans se déplacer.

– Election du Tunisien Salem Hamdi au poste de président de l’agence arabe de l’energie atomique (AAEA).

Dimanche 18 décembre 2016

-« L’année 2017 sera marquée par le lancement de grandes réformes dans le secteur de la fonction publique et de l’administration tunisienne, laquelle est devenue improductive, à cause de la dévalorisation de la notion du travail en Tunisie », a indiqué Abid Briki, ministre de la Fonction publique et de la gouvernance, dimanche, dans une déclaration à l’agence TAP.