Tunis abrite une rencontre sur les problématiques socioéconomiques en Méditerranée

La Tunisie abrite, depuis jeudi 15 décembre, la première conférence annuelle du Réseau euro-méditerranéen des études économiques (EMNES), avec la participation d’éminents spécialistes et économistes tunisiens et étrangers.

Cette conférence, qui se poursuivra jusqu’à samedi, serait une occasion pour débattre une multitude de problématiques socio-économiques à l’échelle euro-méditerranéenne, dont la qualité institutionnelle et le marché du travail, le marché financier, le développement du secteur privé, l’intégration euro-méditerranéenne…

Habib Zitouna, directeur général de l’Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives (ITCEQ), membre de ce réseau, a fait savoir que cette première conférence a permis de présenter les résultats des études réalisées par quelques groupes de recherches et de débattre les politiques socio-économiques adoptées dans la région.

« Notre objectif est de réduire l’écart entre l’analyse économique d’une part et les politiques économiques euro-méditerranéenne, d’autre part ; la finalité étant de parvenir à développer des documents de politique économiques pour assurer un nouveau modèle socio-économique inclusif « , a souligné le responsable.

D’après Zitouna, l’EMNES est un nouveau réseau qui a vu le jour depuis un an et demi, et qui regroupe neuf établissements de recherche, dont trois européens (de Belgique, d’Allemagne et de Slovénie) et six du Sud de la Méditerranée (2 instituts de la Tunisie, outre l’ITCEQ, l’IHEC), 2 du Maroc, un de l’Egypte et un institut de la Jordanie).

Ce réseau oeuvre à fournir une nouvelle vision pour le développement socio-économique dans les pays du Sud de la Méditerranée en appuyant et en élargissant la recherche économique, les études ainsi que le dialogue. Il s’attèle, également, à l’agrandissement de la capacité de recherche et le développement des liens entre les institutions de recherche économique dans la région.

Quant à l’ITCEQ, il s’agit d’un établissement public à caractère non administratif, placé sous la tutelle du ministère du Développement de l’Investissement et de la Coopération Internationale. Cet établissement dont la création remonte à 1973, mène des études économiques notamment, dans les domaines de la Compétitivité, de l’économie du savoir, de la productivité, du développement régional, de financement de l’économie, de l’intégration économique…