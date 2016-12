Agrumes : Laadhari promet de l’assistance aux agrimiculteurs de Nabeul

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Zied Laadhari, a mis l’accent sur l’évolution des exportations d’agrumes au cours de cette année, notamment en direction des nouveaux marchés, de manière à absorber l’excédent de production qui a réalisé des chiffres record cette saison.

Lors d’une réunion à Tunis, jeudi 15 décembre, avec plusieurs producteurs d’agrumes de Béni Khaled et Menzel Bouzelfa (gouvernorat de Nabeul), le ministre a souligné le souci de son département de consolider la commercialisation du produit sur le marché local en plus du soutien apporté aux unités industrielles pour renforcer leur capacité d’absorption des plus grandes quantités possibles d’agrumes, lit-on dans un communiqué du ministère de l’industrie et du commerce, publié jeudi.

Plusieurs agrimiculteurs de Beni Khaled et Menzel Bouzelfa ont fermé, mercredi, les routes entre Béni Khaled et Menzel Bouzelfa et jeté des quantités importantes de fruits en protestation contre la nonchalance des autorités centrales face aux difficultés auxquelles ils font face en matière d’écoulement du produit et de détérioration des prix de vente. Ils ont appelé à trouver des solutions urgentes afin de les aider à vendre leurs récoltes record et à protéger les prix à la production.

Laadhari a, dans ce contexte, mis l’accent sur l’importance de surmonter ces difficultés auxquelles les producteurs d’agrumes sont confrontés au plan de la commercialisation du produit en coordination avec toutes les régions concernées par ce secteur et la participation des professionnels, faisant remarquer que le gouvernement d’union nationale a la ferme volonté de consolider ce secteur, d’identifier les solutions à même de résoudre ces problématiques compte tenu de l’importance de la filière des agrumes dans l’économie nationale, la création de richesses dans les régions et la création d’emplois.