La visite des Premiers ministres du Benelux (Bruxelles, Pays-Bas et Luxembourg) en Tunisie traduit « le soutien incessant » apporté par ces pays au processus de la justice transitionnelle, entamé en Tunisie depuis 2011.

Dans une déclaration conjointe avec la Tunisie publiée, lundi, sur le site officiel de la présidence du gouvernement, les pays du Benelux affirment l’engagement à continuer à appuyer la transition politique en Tunisie sur les plans bilatéral et multilatéral.

Les pays du Benelux expriment, également, leur engagement à financer des programmes et des projets visant à impulser l’emploi, le développement économique, le progrès social, la prévention de l’extrémisme et le soutien de la réforme des secteurs de la sécurité et des finances.

La chambre de commerce du Luxembourg spécialisée dans les services financiers s’est dit prête à mobiliser les fonds nécessaires pour accompagner les réformes dans le domaine des finances. Le Luxembourg appuie avec le concours de la BEI, (Banque européenne d’investissement), un programme de micro financement en Tunisie visant à améliorer le cadre législatif et le développement de la compétitivité des entreprises.

L’Institut de formation sectoriel du bâtiment de Luxembourg a souligné la disposition à mettre en place avec ses partenaires tunisiens, un programme de formation dans le domaine de l’efficacité énergétique.

L’Institut des Sciences et des Technologies de Luxembourg appuie en coordination avec l’Institut Supérieur des Sciences et Techniques des Eaux de Gabès, plusieurs projets de recherche dans le domaine du dessalement de l’eau par l’énergie solaire alors que la chambre de commerce du Luxembourg contribue au développent de la coopération avec la Tunisie dans le secteur privé, lit-on dans la même déclaration.

Pour leur part, les Pays-Bas ont souligné l’engagement résolu à continuer à soutenir le processus de transition démocratique en Tunisie à travers le financement de plusieurs projets. L’accent sera mis sur la lutte contre la corruption et l’extrémisme, la résorption du chômage et la coopération dans le domaine de la sécurité des aéroports et l’amélioration du climat des investissements.

Les Pays-Bas appuieront plusieurs projets visant à faire face aux causes réelles de l’immigration, de l’instabilité et de l’insécurité à travers la création d’emplois pour les jeunes, particulièrement au Kef, à Béja, à Jendouba et à Siliana. Ils s’engagent à renforcer la coopération avec la Tunisie durant les prochaines années.

De son côté, le Premier ministre belge, Charles Michel a annoncé la conversion d’une partie de la dette tunisienne en projets d’investissement pour relancer l’économie tunisienne. Selon la déclaration commune, la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Belgique en matière de défense s’est développée; la Tunisie étant désormais le 2e partenaire de la Belgique dans ce domaine sur le plan africain.

Les deux pays ont, par ailleurs, convenu de renforcer la coopération en matière de sécurité à travers l’échange d’expertise concernant l’administration et la réforme de la police. La Belgique œuvre également à renforcer la coopération avec la Tunisie dans le domaine de la lutte contre l’extrémisme et à appuyer les relations entre les ministères de l’Intérieur des deux pays.

Les Premiers ministres du Benelux attachent une grande importance à la relance de l’économie tunisienne, à l’impulsion de son rythme de développement, à la création de postes d’emploi et à l’investissement dans le secteur privé afin de préserver les acquis démocratiques du processus de transition.

Ils ont appelé à la réalisation d’un bond qualitatif dans les relations tuniso-européennes qui tient en compte la singularité de l’expérience démocratique tunisienne et les défis auxquels la Tunisie fait face en cette période de transition.

« La coopération entre les deux parties implique le respect des principes démocratiques, l’Etat de droit, les libertés fondamentales, y compris le droit des femmes et des minorités », lit-on dans la déclaration.

L’accent a été mis, en outre, sur la disposition à identifier de nouvelles opportunités de coopération en matière de TIC notamment dans le cadre du projet « Benelux Numérique ».

Par ailleurs, les deux parties ont estimé que la Conférence internationale sur l’investissement « Tunisia 2020 » tenue les 29 et 30 novembre à Tunis, est une étape très importante qui permettra à la Tunisie de se positionner en tant que destination d’investissement privilégiée, soulignant l’importance de capitaliser les résultats de la conférence et d’inciter les investisseurs à venir investir en Tunisie.