Fort de son large succès à l’aller (4-0), le FC Barcelone se déplace ce mardi 15 avril en Allemagne pour affronter le Borussia Dortmund, avec en ligne de mire une place en demi-finale de la Ligue des Champions.

Cette saison, les Catalans affichent une forme éclatante. Leaders en Liga, ils ont remporté six de leurs huit matchs de la phase de groupes, terminant à une solide deuxième place, suffisante pour accéder directement aux huitièmes de finale. À ce stade, ils ont éliminé Benfica Lisbonne avec deux victoires (1-0, 3-1). En face, le Borussia Dortmund a dû passer par les barrages, écartant d’abord le Sporting Lisbonne (3-0, 0-0), puis Lille (1-1, 2-1).

Le match aller au Camp Nou a tourné à la démonstration pour les hommes d’Hansi Flick. Lewandowski, Raphinha (auteur d’un doublé) et Lamine Yamal ont scellé un succès sans appel. Avec 12 buts pour le Brésilien et 11 pour le Polonais, ces deux attaquants sont actuellement les meilleurs buteurs de la compétition. Il ne reste plus qu’au Barça à gérer son avantage à Dortmund pour valider son billet pour le dernier carré.

Diffusion TV – Borussia Dortmund vs FC Barcelone