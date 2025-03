De palpitantes affiches sont au programme de la reprise des qualifications de la Zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026 prévues du 19 au 25 mars, et, à l’issue desquelles les chances des uns et des autres de décrocher ou non un billet pour l’Amérique du Nord seront plus visibles.

L’Égypte, le Soudan, la Côte d’Ivoire, la Tunisie et le Maroc sont actuellement en tête de leurs groupes, tandis que des nations historiques telles que le Nigeria et le Ghana se retrouvent en ballotage.

Groupe A : L’Egypte pour prendre le large, le Burkina Faso veut se relancer

Invaincue et leader de son groupe, l’Egypte espère faire un grand pas vers la qualification en se déplaçant en Ethiopie, puis en recevant le Sierra Leone. Seule équipe de la poule à avoir déjà disputé la Coupe du Monde, les Pharaons comptent dans leurs rangs les deux meilleurs buteurs ex aequo de la compétition, Mohamed Salah et Mahmoud Trezeguet, auteurs de cinq réalisations chacun.

De son côté, la Guinée-Bissau, qui a tenu tête à l’Egypte (1-1), reste en lice pour la deuxième place. Quant au Burkina Faso, il devra impérativement l’emporter face à Djibouti pour espérer revenir dans la course après un début de campagne poussif.

Groupe B : Un duel au sommet entre le Soudan et le Sénégal

Cette poule est le théâtre d’une lutte acharnée entre le Soudan et le Sénégal, qui affichent une excellente dynamique. Invaincus, les Lions de la Teranga, emmenés par leur capitaine Sadio Mané, accusent toutefois un retard de deux points sur les “Crocodiles du Nil”.

Leur confrontation directe s’annonce déterminante dans la course à la qualification.

La RD Congo, malgré un début de campagne hésitant, conserve ses chances et devra impérativement l’emporter face au Soudan du Sud et à la Mauritanie pour rester dans la course. Quant au Togo, il est toujours en quête de son premier succès.

Groupe C : Le Nigeria en danger

L’un des groupes les plus indécis, où trois sélections: le Rwanda, l’Afrique du Sud et le Bénin se partagent la tête avec sept points chacun.

Le Nigeria, en revanche, est en grande difficulté, occupant une inquiétante cinquième place avec seulement trois points. Les Super Eagles devront impérativement s’imposer au Rwanda avant d’accueillir le Zimbabwe pour conserver un espoir de qualification.

L’Afrique du Sud visera deux succès consécutifs afin de prendre l’ascendant dans cette lutte acharnée.

Groupe D : Le Cameroun veut creuser l’écart sur ses poursuivants

Le Cameroun, habitué des Coupes du Monde avec huit participations, domine le groupe. Toutefois, la Libye et le Cap-Vert, à un point seulement des Lions Indomptables, restent en embuscade.

Une victoire contre l’Eswatini, lanterne rouge avec zéro point, permettrait au Cameroun de prendre une avance précieuse.

Groupe E : Le Maroc domine, le Niger et la Tanzanie n’ont pas dit leur dernier mot

Avec trois victoires en trois matchs, le Maroc est le grand favori pour se qualifier directement.

Les Marocains devront disputer un test difficile face au Niger, toujours en lice, avant d’accueillir la Tanzanie dans un match incontournable pour les deux équipes.

Groupe F : La Côte d’Ivoire sous pression face au Gabon et au Burundi

Les Eléphants dominent leur groupe, mais le Gabon, emmené par Pierre-Emerick Aubameyang, et le Burundi restent menaçants. Le Gabon affiche la même ambition : les Gabonais recevront les Seychelles, qui n’ont pas participé aux qualifications pour la CAN, dans lesquelles le Kenya a chuté lors de la phase de groupes.

Groupe G: l’Algérie vise les six points

Seule nation de ce groupe à avoir déjà disputé la Coupe du Monde, l’Algérie a quasiment réalisé un sans-faute dans ses qualifications pour la CAN, où elle a terminé première avec 5 victoires en 6 matchs, grâce notamment aux quatre buts d’Amine Gouiri. En qualifications du Mondial, les Verts vont tenter de consolider leur première place en affrontant deux des trois autres équipes à s’être qualifiées pour la CAN 2025 : le Botswana (qui a tenu tête à l’Egypte 2-2 en novembre) et le Mozambique.

Groupe H: les Aigles de Carthage pour un pas supplémentaire

La Tunisie peut faire un pas vers une septième participation à la Coupe du Monde en cas de succès contre le Liberia et le Malawi – deux équipes ayant terminé lanterne rouge de leur poule dans les éliminatoires de la CAN. De leur côté, les Equato-guinéens espèrent rebondir face à Sao.

Tomé-et-Principe, toujours en quête de son premier point et éliminé au tour préliminaire des qualifications de la CAN, puis contre la Namibie, qui reste sur deux nuls encourageants, dont un 0-0 contre le Cameroun.

Groupe I: les Comores la surprise, le Ghana en ballotage

Les Comores ont confirmé leur bonne dynamique en remportant leur groupe de qualification pour la CAN 2025, où ils ont croisé deux fois Madagascar (1-1, 1-0). En éliminatoires du Mondial, ils vont être confrontés au Mali, qui va bien mieux après avoir terminé invaincu ses éliminatoires continentaux, conclus par un retentissant 6-0 sur Eswatini. Les quatre autres équipes ont terminé à la dernière place de leur groupe, y compris le Ghana, seul pays du Groupe I à avoir déjà participé à la Coupe du Monde.

Les Black Stars co-leaders de la poule avec 9 point, devront sortir le grand jeu pour espérer s’emparer de la première place.