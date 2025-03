Le directeur général du groupe italien Duferco, actif dans les domaines de la sidérurgie, des énergies renouvelables et du transport maritime, Antonio Gozzi, a fait part de la volonté de sa société de renforcer la coopération bilatérale avec la Tunisie, en explorant de nouvelles opportunités d’investissement et ce, lors d’une entrevue, tenue lundi, avec la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatima Thabet Chiboub.

D’après un communiqué, publié par le département de l’Industrie, l’entrevue a été une occasion pour examiner les possibilités d’attirer des investissements italiens en Tunisie, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables, de manière à permettre à la Tunisie d’assurer sa sécurité énergétique et de diversifier ses sources d’énergie tout en créant de nouveaux emplois.

De son côté, Chiboub a exprimé son souhait de renforcer le partenariat tuniso-italien, soulignant l’engagement de la Tunisie à assurer un climat d’investissement favorable.

D’après la même source, le groupe Duferco, dont le chiffre d’affaires a dépassé les 27 milliards de dollars en 2023, dispose d’investissements dans 21 pays.