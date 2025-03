Un conseil ministériel restreint, présidé, ce lundi, par le chef du gouvernement Kamel Madouri a décrété des mesures urgentes pour assurer le financement de la saison des céréales 2025.

Les mesures portent sur la publication, sous peu, d’un décret relatif à la fixation du prix de céréales, à la modalité de paiement et au pesage.

Le conseil, consacré à l’examen des préparatifs de la saison de collecte des céréales, a autorisé, à titre exceptionnel, à l’Office des céréales, de financer les achats des céréales pour la saison 2025, et de mettre en place une commission chargée de l’examen des demandes d’achat et leur validation dans un délais qui ne dépasse pas mi-avril 2025.

Le conseil a également décidé l’octroi des avances financières aux sociétés mutuelles et centrales et la fixation d’une liste finale des collecteurs et des centres de collecte dans les zones de production.

Il s’agit de constituer des commissions de contrôle des centres de collecte et des laboratoires d’analyse, ainsi que des commissions pour assurer la continuité de l’activité et la formation des intervenants

Parmi les autres mesures, figurent aussi la création d’une commission mixte regroupant des représentants de l’Office des céréales et des collecteurs pour examiner les problématiques soulevées et la mise à disposition des intervenants, d’un numéro vert et d’une adresse électronique, indique un communiqué.

Le Conseil a décidé la tenue des séances de travail avec la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), la Chambre des transporteurs et les sociétés mutuelles de collecte de céréales.

Un programme d’écoulement de céréales sera concocté, selon les quantités estimées.

Le chef du gouvernement a souligné l’impératif de bien se préparer sur les plans logistique, organisationnel et institutionnel.

Il a jugé “indispensable” de développer la filière des céréales, selon un modèle agricole innovant et durable, capable de s’adapter aux changements climatiques, et de saisir les opportunités des évolutions numériques dans le domaine agricole.

Il s’agit de développer la filière des céréales, à travers la modernisation des centres de collecte, de réviser les méthodes d”exploitation, et de mettre en place une carte de production qui s’adapte aux changements climatiques et aux capacités nationales en termes de production et de stockage.

Le chef du gouvernement a mis l’accent sur l’importance de la restructuration de l’Office des céréales, comme annoncée par le président de la République, Kaïs Saïed.

“L’Office doit jouer pleinement son rôle”, a-t-il plaidé.

Il s’agit d’assurer les opérations de collecte et de stockage pour préserver la qualité de la production, de reconstituer le stock de sécurité et de réduire l’importation pour préserver la souveraineté alimentaire.

Maddouri a recommandé de promouvoir davantage la culture du blé dur, de relancer la culture du blé tendre, de l’orge et d’autres cultures et d’œuvrer à réviser les outils d’appui aux producteurs de céréales.