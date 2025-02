L’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), en partenariat avec l’Académie internationale du Roi Salmane pour la langue arabe, organise demain, mercredi, la cérémonie de clôture de la quatrième édition de la Semaine arabe de la programmation <Arab Code Week 2025>. Cet événement, placé sous le thème “L’intelligence artificielle au service de la langue arabe”, se tiendra au siège de l’ALECSO à Tunis.

Dans une déclaration, ce mardi, à l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), Zied Maâzaoui, expert en information et communication à l’ALECSO (bureau de Tunis), a précisé que 11 pays arabes sur les 19 participants seront honorés lors de cette édition. L’événement a rencontré un succès retentissant, attirant près de 3 millions de participants, dont des enseignants et des élèves.

La Semaine arabe de la programmation vise à promouvoir la culture numérique dans le monde arabe et à renforcer les compétences des enseignants et des élèves dans les domaines des technologies modernes et de la programmation électronique. Elle offre un environnement éducatif ludique, favorisant la créativité et l’excellence dans des disciplines telles que la technologie, les sciences, les mathématiques, l’ingénierie et les arts.

Les compétitions se répartissent en trois catégories : le concours de l’École d’or, l’initiative de l’Éducateur d’or et le concours de l’Équipe d’or. Ces catégories récompensent respectivement l’organisation du plus grand nombre d’activités au sein des écoles, la meilleure initiative de promotion de la culture de la programmation et de la langue arabe, et le meilleur projet présenté par les élèves des trois cycles éducatifs.

Des élèves porteuses de handicap participent également à cet événement, qui vient réaffirmer l’engagement en faveur de l’égalité des chances pour tous.