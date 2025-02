Le ciel tunisien se partage entre éclaircies matinales et averses éparses ce mardi 5 février. Si le nord du pays se réveille sous une brume locale, des nuages plus denses apporteront des pluies sur l’extrême nord et les côtes est. L’après-midi, les précipitations s’étendront aux régions de l’ouest et du centre, avec un risque d’orages.

Le vent, de secteur nord sur le nord et le centre, et de secteur est sur le sud, soufflera avec une intensité variable. La mer sera agitée sur les côtes est et peu agitée dans le nord.

Les températures maximales oscilleront entre 14 et 19°C, tandis que les hauteurs de l’ouest connaîtront une fraîcheur plus marquée, avec des minimales autour de 9°C.