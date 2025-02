Une réunion de travail virtuelle s’est tenue ce mardi entre le ministre tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, et son homologue italienne, Anna Maria Bernini, afin de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum d’entente signé entre les deux pays le 17 avril 2024 à Tunis.

Selon un communiqué rendu public, mardi soir, les discussions ont porté sur plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment le renforcement de la recherche scientifique et de l’innovation, en particulier dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, la santé et les changements climatiques. Les deux parties ont convenu de développer des projets de recherche conjoints, en mettant l’accent sur l’espace euro-méditerranéen.

En outre, les ministres ont souligné l’importance de faciliter la reconnaissance des diplômes et de promouvoir la coopération universitaire. Cela inclut la co-direction de thèses, l’octroi de diplômes conjoints, ainsi que la mobilité des étudiants et des enseignants entre les deux pays. Les deux parties ont également exprimé leur volonté de coordonner les efforts des différents acteurs impliqués pour atteindre ces objectifs.