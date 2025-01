La Tunisie, représentée par le ministère des Affaires culturelles, participe à la 56ème édition du Salon international du livre du Caire, qui se tient du 23 janvier au 5 février 2025, informe le ministère sur sa page.

Le stand tunisien met à la disposition des visiteurs une collection variée d’ouvrages et publications du ministère des Affaires culturelles. Plusieurs éditeurs tunisiens y participent avec des publications, notamment dans les domaines des arts, d’histoire, de littérature, de recherche, ainsi que des livres pour enfants et jeunesse etc.

La présence tunisienne marquée par la participation, notamment, du directeur de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), Mohamed Salah Kadri, constitue une occasion de rencontrer des maisons d’édition des différents pays participants et de promouvoir le livre et l’édition en Tunisie auprès des professionnels participants, à quelques mois de l’organisation de la 39ème édition de la FILT, prévue du 25 avril au 4 mai 2025.

Il est à noter que le Salon international du livre du Caire enregistre cette année la participation de 80 pays, 1 345 maisons d’édition et 6 150 exposants, avec le Sultanat d’Oman comme invité d’honneur.