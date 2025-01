L’ISESCO et la Tunisie renforcent leur partenariat : Rencontre avec la ministre des Affaires Culturelles

Une délégation de haut niveau relevant de l’Organisation Mondiale islamique pour l’Education, les Sciences et la culture (ISESCO) et conduite par son Directeur Général Salem Ben Mohammed Al-Malik, est arrivée, dimanche à Tunis, pour une visite de travail axée sur la coopération bilatérale, entre la Tunisie et l’Organisation islamique.

A son arrivé dimanche matin à Tunis, le directeur général de l’ISESCO et la délégation l’accompagnant ont été reçu par la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, dans la salle d’honneur de l’Aéroport International Tunis Carthage.

Selon un communiqué publié sur le site du ministère des Affaires Culturelles, la ministre a souligné « la volonté de la Tunisie qui est l’un des pays fondateurs de cette organisation à développer la coopération bilatérale dans les secteurs de la culture et du patrimoine ». A cet égard, elle a évoqué “la richesse du patrimoine culturel de national et partagé avec les pays du Monde islamique”, peut-on lire de même source.

Pour sa part, le Directeur général de l’ISESCO a souligné la volonté de l’Organisation islamique à renforcer le partenariat qu’il qualifie de distingué, avec la Tunisie et la place de choix dont jouit le pays auprès de l’Organisation dans les divers domaines de sa compétence, à savoir l’éducation, la science et la culture”, indique le communiqué du ministère.

« Les perspectives de développement de la coopération entre l’ISESCO et la Tunisie pour la période à venir seront au centre de pourparlers de haut niveau programmés dans le cadre de cette visite », a-t-il fait savoir.

Le Tunisien Mohamed Zinelabidine, Chef du Secteur de la Culture à l’ISESCO et ancien ministre des Affaires Culturelles est parmi les membres de la délégation de l’ICESCO. Selon le site de l’Organisation, la délégation est composée également du Chef du Secteur des Médias et de la Communication, Osama Heikal, du Directeur du Centre de Prospective et d’Intelligence Artificielle, Kais Hammami, du Directeur du Département des Affaires juridiques et des Normes internationales, Mohamed Hedi Shili, du Chef du Secrétariat général des Commissions nationales et des Conférences, Salim Al Habsi, et de la Directrice du Protocole et des Relations publiques de l’Organisation, Loubna Ahmimou.

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit Al Hikma, a récemment annoncé la tenue d’une conférence sur le thème “La culture de demain: la nouvelle vision de l’Organisation de l’ISESCO” qui sera donnée par le Docteur Salem Ben Mohammed Al-Malik.

Organisée en collaboration avec le Centre des arts, de la culture et des lettres, Ksar Saïd, cette rencontre est prévue, ce lundi 27 janvier, à 15 heures au Palais de l’Académie à Carthage-Hannibal.