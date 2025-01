Sousse : Formation et soutien aux artisans locaux pour valoriser le patrimoine mondial

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet “Gestion des sites du patrimoine mondial post-Covid 19 : Intégration des stratégies de conservation, de tourisme et de moyens de subsistance locaux dans les sites du patrimoine mondial”, financé par le gouvernement du Japon via le Fonds-en-dépôt UNESCO/Japonais, et supervisé par le Bureau de l’UNESCO pour les Etats du Maghreb en partenariat avec l’Institut National du Patrimoine (INP) et l’Office National de l’Artisanat, un appel à candidature a été lancé par l’Unesco pour soutenir au terme de la sélection, douze artisans locaux de la médina de Sousse, dans le cadre de ce projet réunissant quatre pays dont la Tunisie.

Ce soutien se déploiera en deux phases. La première phase consiste en des ateliers de formation axés sur la création de nouveaux produits. La deuxième phase propose un accompagnement et un encadrement pour permettre aux artisans de créer des œuvres innovantes qui intègrent plusieurs métiers d’artisanat. L’objectif est de renforcer le tissu artisanal de la Médina de Sousse, classée depuis 1988 patrimoine mondial de l’Unesco.

Les artisans sélectionnés bénéficieront de subventions pour la réalisation de prototypes qui seront exposés lors de la phase finale.

Les artisans souhaitant participer au programme, et possédant un justificatif d’immatriculation (pour les entreprises ou les individus), et exerçant exclusivement dans la Médina de Sousse, sont invités à soumettre leurs candidatures à l’Inspection Régionale du Patrimoine du Sahel (Dar El-Magroun) avant le 24 janvier 2025.

Les spécialités concernées englobent divers métiers en l’occurrence l’artisanat de l’argile et de la pierre, la fabrication de produits décoratifs, de jouets et de poupées traditionnels, la peinture et la décoration sur divers supports, la fabrication de produits en cire, d’instruments de musique traditionnels ainsi que d’objets décoratifs, le travail du bois, la confection d’articles en argent, l’artisanat du métal et du cuir, la réalisation d’objets en fibres végétales, la confection de la chéchia, de costumes traditionnels, de la dentelle manuelle (dentelle, crochet, macramé, tricot….), la broderie et le tissage à la main et les métiers dans le domaine du textile.

Les détails sur les modalités et conditions de participation sont disponibles sur ce lien : Appel à candidature (télécharger).

Organisé par le Centre du patrimoine mondial et bureaux locaux de l’UNESCO dans les quatre pays concernées (Tunisie, Cap Vert, Vietnam, Honduras), le projet “Gestion des sites du patrimoine mondial post-Covid 19 : Intégration des stratégies de conservation, de tourisme et de moyens de subsistance locaux dans les sites du patrimoine mondial”, arrêté pour la période 2022-2024, vise à travers une série de cas pilotes sur des biens du patrimoine mondial dans ces quatre régions du monde, à proposer des stratégies et des méthodologies reproductibles pour intégrer la préservation du patrimoine, l’amélioration des moyens de subsistance et la création d’un partenariat authentique entre les autorités de gestion du site et les communautés locales sur les sites du patrimoine mondial.

Les résultats attendus du projet comprennent également une présence numérique renforcée pour promouvoir des offres touristiques durables et d’origine locale, conformément au Document d’orientation pour l’intégration d’une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (2015).