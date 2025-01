Un atelier de travail sur le pacte vert européen sera organisé, les 15 et 16 janvier courant, à Gammarth, à l’initiative de l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI) , en collaboration avec la Commission Européenne.

Cet atelier de travail vise à sensibiliser aux enjeux climatiques et à l’importance des pratiques agricoles durables, et à s’inspirer des meilleures pratiques européennes pour renforcer la durabilité de l’agriculture tunisienne. L’objectif est également, d’encourager la collaboration pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, promouvoir une économie circulaire et adopter des solutions respectueuses de l’environnement en Tunisie.

Organisé dans le cadre du programme TAIEX, instrument d’assistance technique et d’échange d’informations, cet événement réunira les administrations et les parties prenantes du secteur agricole tunisien pour prendre connaissance du Pacte vert européen et ses stratégies, et découvrir les politiques adoptées par les États membres de l’UE, a indiqué l’ONAGRI

Le pacte vert pour l’Europe est la stratégie de croissance de l’Union. Lancé en 2019, il consiste en un ensemble de mesures visant à engager l’UE sur la voie de la transition écologique, l’objectif ultime étant d’atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050, selon le Conseil de l’Union européen

Le programme TAIEX est l’instrument d’assistance technique et d’échange d’informations de la Commission européenne, lequel soutient les administrations publiques en matière de rapprochement, d’application et de mise en œuvre de la législation européenne et facilite le partage des meilleures pratiques de l’UE.