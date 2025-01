Le ministre du Commerce et du développement des Exportations, Samir Abid, s’est engagé à résoudre dans les meilleurs délais un certain nombre de problèmes liés au secteur des exportations, notamment, le coût de transport et de financement, la numérisation des procédures d’exportation et la révision des lois régissant les investissements.

Tous ces problèmes ont été soulevés lors de la réunion périodique du groupe de travail « Tunisia Export Team » tenue, vendredi, à la Maison de l’Exportateur pour examiner le programme promotionnel 2025.

La réunion tenue sous la présidence du Ministre du Commerce et en présence du Président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et du PDG du CEPEX et des différentes structures représentatives des secteurs public et privé concernés, a permis de présenter le programme de promotion 2025 qui comprend les secteurs cibles, notamment, les industries alimentaires et le textile/habillement, ainsi que les destinations d’exportation en particulier les nouveaux marchés prometteurs, et les marchés traditionnels, outre le Programme national pour les expositions et événements à l’étranger pour 2025.

Abid a souligné que l’objectif de son département pour l’année 2025 est de mettre en œuvre plusieurs programmes visant à faire progresser le secteur des exportations et à renforcer le programme du groupe Tunisia Export Team , vu son importance dans la coordination de toutes les parties intervenantes pour atteindre l’objectif principal de sa formation et créer un terrain solide pour le soutien à l’exportation et le bon positionnement des entreprises tunisiennes sur les marchés étrangers.

Il a, également, mis l’accent sur l’importance de conjuguer les efforts pour activer les résultats des travaux du “Groupe Tunisia Export” et de prendre en considération toutes les propositions afin de relever les défis liés à l’appui aux exportations et à la dynamisation de la machine économique , en renforçant la compétitivité des produits tunisiens tels que l’huile d’olive et les dattes.

Il y a lieu de souligner que le lancement du Groupe « Tunisia Export Team » a été annoncé il y a deux ans et sa charte d’action adoptée.

Composée de représentants de structures publiques et privées ainsi que des différents intervenants du secteur d’exportation, Tunisie Export Team a pour objectif de conjuguer les efforts visant à assurer la réussite des manifestations de promotion des exportations tunisiennes à l’étranger.