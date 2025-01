Le secteur financier en tête de la gouvernance des sociétés cotées à la Bourse de Tunis

Le secteur financier à la Bourse de Tunis se distingue par les meilleurs taux de représentation, au niveau de leurs conseils d’administration, des membres indépendants (20%), des représentants des actionnaires minoritaires (9%) et des femmes (20%), c’est ce qui ressort d’une note intitulée «Gouvernance des sociétés cotées à la Bourse de Tunis », publiée vendredi, par la BVMT.

Le secteur financier présente, aussi, le nombre d’administrateurs étrangers (de nationalité non tunisienne et exerçant leur mandat au sein d’une société de droit tunisien) le plus élevé, avec 43 étrangers sur un total de 288 administrateurs, ce qui représente un taux de 15%, d’après la note.

“Le taux de féminisation des Conseils, a progressé de 13,5% en 2020 à 18% en 2024 et ce, malgré l’absence d’une obligation règlementaire à l’instar des pays de l’UE. Le nombre de femmes administratrices au sein des conseils d’administration des sociétés cotées s’élève à 123, sur un total de 695 administrateurs.

La proportion de femmes administratrices au sein de ces conseils varie, selon le secteur d’activité, entre 13% et 20%”, a précisé la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

Sur un autre registre, la BVMT a fait savoir que le conseil d’administration est l’organe de gouvernance très majoritairement répandu parmi les sociétés cotées tunisiennes.

”Les 74 sociétés cotées comptent 115 administrateurs indépendants, et 52 représentants des actionnaires minoritaires”. Et de relever que 22 sociétés cotées n’ont pas encore désigné, jusqu’à ce jour, un représentant des actionnaires minoritaires, et 15 autres sociétés n’ont pas désigné d’administrateurs indépendants.

“Les sociétés cotées se sont montrées très actives, ces dernières années, en ce qui concerne le lancement d’appel à candidature pour l’élection de représentants des minoritaires et la désignation d’administrateurs indépendants.

En effet, si l’on prend en considération les appels à candidature en cours, le taux de sociétés cotées qui se sont inscrites dans cette démarche serait d’environ 88%”.